Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке России

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган оценил ситуацию на валютном рынке России.

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что на волатильность рубля влияет общая ситуация в мире, в том числе обвалы американских и других фондовых площадок.

Как считает эксперт, ситуация улучшится, когда пойдёт спад пандемии коронавируса или когда придумают вакцину. Ещё одним фактором является нефтяной рынок.

«Я думаю, что мы будем видеть котировки и по 79, и по 78, а может, по 82. Теоретически всё возможно. Я не думаю, что при нефти в $25—26 мы вдруг увидим рубль по 75 или 69. Пока рановато», — сказал Коган.

Со своей стороны, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН выразил мнение, что если есть излишки денег, то их лучше диверсифицировать.

«Но даже если банки дают минимальный процент, хранить лучше в них, потому что под подушкой, в кубышках — рискованно с точки зрения сохранности», — заявил он.

Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС кандидат экономических наук Юрий Юденков прокомментировал позицию рубля в рейтинге волатильности мировых валют.