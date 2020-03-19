Эксперт прокомментировал позицию рубля в рейтинге волатильности валют

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС кандидат экономических наук Юрий Юденков прокомментировал позицию рубля в рейтинге волатильности мировых валют.

По его словам, волатильность — это финансовый показатель для управления финансовыми рисками, она отражает траекторию поведения валюты на бирже.

«Он складывается из многих показателей: соотношения денежной массы, нашего ВВП, курса на бирже и других. Если вы видите значения доллара, которые демонстрирует Центральный банк на завтра, это и есть действенное для нас значение», — пояснил Юрий Юденков в беседе с ФАН.

Он добавил, что в настоящее время мер, принимаемых Центральным банком для стабилизации рубля, недостаточно, нужны дополнительные действия.

Ранее РБК со ссылкой на данные Bloomberg сообщало, что рубль стал второй по волатильности валютой мира.

Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes, в беседе с RT отметил, что главной причиной такой позиции является стремительное снижение цен на нефть.