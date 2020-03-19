Силуанов сравнил влияние на экономику цен на нефть и коронавируса

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Глава Минфина Антон Силуанов сравнил влияние на экономику ситуации с коронавирусом и падением цен на нефть.
Силуанов сравнил влияние на экономику цен на нефть и коронавируса
  • РИА Новости

«Сейчас действуют два фактора: снижение цен на нефть и последствия так называемой коронавирусной инфекции. Потому что вторая составляющая, я считаю, даже более серьёзна для нашей экономики, поскольку влияет непосредственно на целые отрасли», — цитирует ТАСС Силуанова.

Международная организация труда (МОТ) подготовила доклад, в котором говорится, что до 25 млн человек могут лишиться работы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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