Эксперт оценил падение цены на нефть Brent ниже $25 за баррель

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT падение цены на нефть марки Brent ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.

«Приближается ситуация, когда сложится много факторов, которые приведут к падению цены. Первый фактор — мы пока не видим восстановления спроса в Китае. Второй — в Европе вводят карантин, а значит, самолёты не летают и машины не ездят, соответственно, понижается спрос на нефть и нефтепродукты. Плюс пока ещё не началось снижение объёмов производства сланцевой нефти в США. Ну и с 1 апреля будет увеличение добычи в странах ОПЕК+», — сказал он.

По словам Юшкова, когда начнётся увеличение объёмов производства, «это всё одномоментно сойдётся в одну негативную ситуацию для цен».

«И трейдеры, понимая это, начинают распродавать нефть уже сейчас, проецируя на цену ту негативную ситуацию, которая должна начаться только в апреле», — заключил эксперт.

Ранее цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.

Стоимость фьючерса на нефть этой марки с поставкой в мае в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 13,3%, достигнув $24,9 за баррель.