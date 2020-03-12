Эксперт оценил динамику цен на нефть в мире

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил динамику цен на нефть в мире.

«Все колебания цен на нефть происходят исходя не из реально существующих проблем, а из ожидания проблем, которые теоретически могут возникнуть при определённом стечении обстоятельств», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, спрос в марте по сравнению с февралём будет значительно выше.

Как отметил Фролов, нужно смотреть, насколько ситуация с коронавирусом объективно скажется на экономике США, стран Европы, будут ли заводы, например, в Германии приостанавливать работу, а если да, то на какой срок.

«Скорее всего, если мы получим более объективную картину, ситуация на рынке изменится», — считает он.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.