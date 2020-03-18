Силуанов прогнозирует дефицит бюджета в 2020 году

Бюджет России в 2020 году будет дефицитным, сообщил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.

«Конечно, мы в этом году перейдём на дефицитный бюджет», — цитирует главу Минфина ТАСС.

По его словам, придётся задействовать средства Фонда национального благосостояния.

Силуанов отметил влияние снижения цен на нефть на ситуацию в экономике: только нефтяной фактор практически на 3 трлн рублей сокращает объёмы поступления нефтегазовых доходов.

Как подчеркнул министр, в нынешних условиях необходимо сконцентрировать ресурсы на точечной поддержке тех направлений, которые без господдержки не смогут существовать.

Ранее руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин допустил, что рост российской экономики будет около нуля.