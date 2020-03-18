Силуанов прогнозирует дефицит бюджета в 2020 году
- РИА Новости
«Конечно, мы в этом году перейдём на дефицитный бюджет», — цитирует главу Минфина ТАСС.
По его словам, придётся задействовать средства Фонда национального благосостояния.
Силуанов отметил влияние снижения цен на нефть на ситуацию в экономике: только нефтяной фактор практически на 3 трлн рублей сокращает объёмы поступления нефтегазовых доходов.
Как подчеркнул министр, в нынешних условиях необходимо сконцентрировать ресурсы на точечной поддержке тех направлений, которые без господдержки не смогут существовать.
Ранее руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин допустил, что рост российской экономики будет около нуля.