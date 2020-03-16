В ЕБРР заявили о готовности выделить деньги на ликвидацию последствий COVID-19
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу ЕБРР.
«Наш «Пакет солидарной помощи» демонстрирует готовность ЕБРР вести бизнес в прежнем объёме, а также оперативно и решительно реагировать на возможные изменения сложившейся ситуации», — говорится в заявлении.
В пресс-службе организации уточнили, что данный пакет является первым шагом и за ним могут последовать и другие, если того потребует ситуация.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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