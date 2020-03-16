В ЕБРР заявили о готовности выделить деньги на ликвидацию последствий COVID-19

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит странам, где он работает, деньги на ликвидацию экономических последствий коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу ЕБРР.

«Наш «Пакет солидарной помощи» демонстрирует готовность ЕБРР вести бизнес в прежнем объёме, а также оперативно и решительно реагировать на возможные изменения сложившейся ситуации», — говорится в заявлении.

В пресс-службе организации уточнили, что данный пакет является первым шагом и за ним могут последовать и другие, если того потребует ситуация.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.