ЦБ Японии сохранил текущую процентную ставку

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Банк Японии принял решение сохранить процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.
ЦБ Японии сохранил текущую процентную ставку
  • AFP
  • © Kazuhiro NOGI

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление японского регулятора.

Вместе с этим ЦБ страны принял решение увеличить объём выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) до 12 трлн иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) до 180 млрд иен.

Также регулятор запускает программу более дешёвого кредитования для компаний, пострадавших от коронавируса.

Ранее сообщалось, что ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля из-за COVID-19.

Президент США Дональд Трамп положительно воспринял данный шаг со стороны ФРС.

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