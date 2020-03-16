ЦБ Японии сохранил текущую процентную ставку

Банк Японии принял решение сохранить процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление японского регулятора.

Вместе с этим ЦБ страны принял решение увеличить объём выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) до 12 трлн иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) до 180 млрд иен.

Также регулятор запускает программу более дешёвого кредитования для компаний, пострадавших от коронавируса.

Ранее сообщалось, что ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля из-за COVID-19.

Президент США Дональд Трамп положительно воспринял данный шаг со стороны ФРС.