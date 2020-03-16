ЦБ Японии сохранил текущую процентную ставку
- AFP
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление японского регулятора.
Вместе с этим ЦБ страны принял решение увеличить объём выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) до 12 трлн иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) до 180 млрд иен.
Также регулятор запускает программу более дешёвого кредитования для компаний, пострадавших от коронавируса.
Ранее сообщалось, что ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля из-за COVID-19.
Президент США Дональд Трамп положительно воспринял данный шаг со стороны ФРС.