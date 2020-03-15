Эксперт рассказал о сроках полного восстановления валютного рынка

Короткая ссылка
Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко в беседе с «Российской газетой» рассказал о сроках восстановления валютного рынка.
Эксперт рассказал о сроках полного восстановления валютного рынка
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Полного восстановления, очевидно, ждать очень долго, от шести до 18 месяцев, но в краткосрочной перспективе вероятен внушительный отскок», — заявил он.

Он отметил, что существует мнение, «что рынок вступает в фазу медвежьего тренда, который продлится достаточно долго».

«И здесь уже ситуация во многом будет зависеть и от мер поддержки экономики со стороны монетарных властей», — сказал эксперт.

По его мнению, реакция российских монетарных властей пока достаточно сдержанная.

«Игроки рынка настроены на повышение ставки на 0,5 процентных пункта. Но мы полагаем, что это не окажет значительного влияния на курс в ближайшей перспективе», — добавил он.

Ранее аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы курса рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить