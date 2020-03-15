Эксперт рассказал о сроках полного восстановления валютного рынка

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко в беседе с «Российской газетой» рассказал о сроках восстановления валютного рынка.

«Полного восстановления, очевидно, ждать очень долго, от шести до 18 месяцев, но в краткосрочной перспективе вероятен внушительный отскок», — заявил он.

Он отметил, что существует мнение, «что рынок вступает в фазу медвежьего тренда, который продлится достаточно долго».

«И здесь уже ситуация во многом будет зависеть и от мер поддержки экономики со стороны монетарных властей», — сказал эксперт.

По его мнению, реакция российских монетарных властей пока достаточно сдержанная.

«Игроки рынка настроены на повышение ставки на 0,5 процентных пункта. Но мы полагаем, что это не окажет значительного влияния на курс в ближайшей перспективе», — добавил он.

Ранее аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы курса рубля.