НБУ за неделю потратил почти $1 млрд для поддержки гривны
- Reuters
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление регулятора.
Уточняется, что $39 млн было продано с выбором лучшей цены купли-продажи, $803 млн — в рамках интервенций по единому курсу, $139,6 млн — на валютных аукционах.
Операции по покупке валюты Центробанк Украины не осуществлял.
Ранее стало известно, что Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.