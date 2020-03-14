НБУ за неделю потратил почти $1 млрд для поддержки гривны

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Национальный банк Украины (НБУ) с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке из международных золотовалютных резервов $981,60 млн, чтобы поддержать курс гривны.
НБУ за неделю потратил почти $1 млрд для поддержки гривны
  • Reuters

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление регулятора.

Уточняется, что $39 млн было продано с выбором лучшей цены купли-продажи, $803 млн — в рамках интервенций по единому курсу, $139,6 млн — на валютных аукционах. 

Операции по покупке валюты Центробанк Украины не осуществлял.

Ранее стало известно, что Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

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