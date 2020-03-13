Эксперт оценил влияние ситуации с коронавирусом на мировой авторынок

Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил влияние ситуации с коронавирусом на мировой автомобильный рынок.

«Катастрофически упал спрос на автомобили. Причём стоит отметить, что Китай был основным драйвером спроса — каждый четвёртый автомобиль в мире продавался именно на китайском рынке. По итогам февраля падение составило чуть ли не 90%», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Моржаретто, в других странах тоже наблюдается замедление продаж. По словам эксперта, остановлено несколько предприятий в Южной Корее.

Ранее эксперт-финансист, аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor оценил влияние ситуации с коронавирусом на мировую экономику.