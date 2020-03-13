Эксперт рассказал о перспективах курса рубля на фоне снижения цен на нефть

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин рассказал о перспективах курса рубля на фоне снижения цен на нефть.

«На нефтяном рынке разгорелась настоящая ценовая война», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его мнению, пессимистичный сценарий предполагает продолжение конфликта в течение нескольких лет, в результате чего стоимость нефти может ненадолго снизиться даже до $15 — 20.

«Однако столь привлекательные цены сами по себе активизируют потребителей, увеличив спрос, а, следовательно, и вернув котировки на более высокие уровни», — отметил эксперт.

Тем не менее, считает он, в рамках острой фазы рубль может испытать сильное снижение, но в долгосрочной перспективе стабилизация рынка нефти вернёт пару доллар/рубль на более низкие уровни.

Что касается оптимистичного сценария, то по словам Бабина, он предполагает, что ключевые участники ОПЕК+ в ближайшие месяцы начнут переговоры по новому соглашению о сокращении добычи.

«В этом случае котировки нефти быстро вернутся выше уровня $40 за баррель, а доллар опустится ниже 70 рублей», — прогнозирует эксперт.

Ранее аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы курса рубля.