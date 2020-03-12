В Свердловской области прошла стратегическая сессия Корпорации МСП

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В Свердловской области состоялась стратегическая сессия Корпорации МСП, посвящённая реализации мер государственной поддержки малых и средних компаний.
В Свердловской области прошла стратегическая сессия Корпорации МСП
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В рамках мероприятия прошла встреча генерального директора корпорации Александра Бравермана и губернатора Евгения Куйвашева.

«Сегодня по основным показателям развития малого и среднего бизнеса мы входим в первую пятёрку российских регионов. У нас более 200 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, они обеспечивают занятость не менее трети трудоспособных жителей Свердловской области», — заявил Куйвашев.

Со своей стороны, Браверман отметил, что регион демонстрирует впечатляющие результаты по таким направлениям, как кредитно-гарантийная поддержка МСП, обеспечение доступа к закупкам субъектам МСП, востребованность портала Бизнес-навигатора МСП.

Ранее НСН сообщала, что число контрактов, заключённых на портале поставщиков Москвы в 2019 году, выросло вдвое по сравнению с 2018-м.

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