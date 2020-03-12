Эксперт оценил сообщения о снижении цен на нефть тремя странами ОПЕК

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев оценил сообщения о том, что входящие в ОПЕК Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией приняли решение снизить цены на свою нефть в апреле.

В беседе с НСН он выразил мнение, что вряд ли кто-то ещё из нефтедобывающих стран последует такому примеру.

«Мы знаем, что Венесуэла понизила цены. Но сбивать цены дальше нет смысла», — сказал Танкаев.

Как отметил эксперт, возможности Саудовской Аравии по демпингу цен в скором времени будут полностью исчерпаны.

«Она находится на стадии падающей добычи, запасы нефти в Саудовской Аравии за последние пять лет очень сильно сократились», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Ирак снизил цены на нефть марки Basrah Light на $5 за баррель при поставках в Азию в апреле. Кувейт снизил цену продажи для азиатских покупателей на $6.

В феврале президент фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал причины интереса США к поставкам российской нефти в 2019 году.