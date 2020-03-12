Эксперт оценил сообщения о снижении цен на нефть тремя странами ОПЕК

Короткая ссылка
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев оценил сообщения о том, что входящие в ОПЕК Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией приняли решение снизить цены на свою нефть в апреле.
Эксперт оценил сообщения о снижении цен на нефть тремя странами ОПЕК
  • Reuters

В беседе с НСН он выразил мнение, что вряд ли кто-то ещё из нефтедобывающих стран последует такому примеру.

«Мы знаем, что Венесуэла понизила цены. Но сбивать цены дальше нет смысла», — сказал Танкаев.

Как отметил эксперт, возможности Саудовской Аравии по демпингу цен в скором времени будут полностью исчерпаны.

«Она находится на стадии падающей добычи, запасы нефти в Саудовской Аравии за последние пять лет очень сильно сократились», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Ирак снизил цены на нефть марки Basrah Light на $5 за баррель при поставках в Азию в апреле. Кувейт снизил цену продажи для азиатских покупателей на $6.

В феврале президент фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал причины интереса США к поставкам российской нефти в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить