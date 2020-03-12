Эксперт оценил динамику цен на бензин в России

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил динамику цен на бензин в России.
Эксперт оценил динамику цен на бензин в России
  • РИА Новости

«В нашей стране около 80% стоимости бензина, а то и больше, составляют всевозможные налоги, акцизы и сборы. То есть себестоимость нефти в цене бензина занимает маленькую долю», — сказал он в беседе с ФАН.

Как отметил Юшков, в настоящее время проходит так называемый налоговый манёвр, по сути, государство субсидирует внутренний рынок нефтепродуктов.

С другой стороны, пояснил эксперт, когда нефть сильно дешевеет, нефтяники, наоборот, делают в государственную казну дополнительные выплаты в рамках демпфирующей надбавки.

«То есть, по сути, государство определёнными инструментами регулирует цену на нефтепродукты на внутреннем рынке. Это позволяет сохранять стоимость бензина и дизеля на стабильном уровне и фактически отвязывает стоимость топлива на российском рынке от внешних изменений», — сказал Юшков.

Ранее председатель комитета Государственной думы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в беседе с Inforeactor прокомментировал ценообразование на нефтепродукты в России.

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