В Госдуме прокомментировали ценообразование на нефтепродукты в России
- РИА Новости
«У нас, к сожалению, ценообразование на нефтепродукты не связано со спросом и предложением. Оно связано с системой налогообложения», — заявил Аксаков в беседе с Inforeactor.
Как считает Аксаков, российские внутренние цены на нефтепродукты должны быть равны внешним минус пошлины. Если на мировых рынках цены падают, то и пошлины должны снижаться, чтобы Россия, к примеру, могла поставлять на внешние рынки, отметил депутат.
«Но при этом внутренние цены должны определяться спросом, предложением и издержками», — добавил он.
Ранее в Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России.
В феврале ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал снижение цен на нефть из-за коронавируса.