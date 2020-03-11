В Госдуме прокомментировали ценообразование на нефтепродукты в России

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Председатель комитета Государственной думы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков прокомментировал ценообразование на нефтепродукты в России.
В Госдуме прокомментировали ценообразование на нефтепродукты в России
  • РИА Новости

«У нас, к сожалению, ценообразование на нефтепродукты не связано со спросом и предложением. Оно связано с системой налогообложения», — заявил Аксаков в беседе с Inforeactor.

Как считает Аксаков, российские внутренние цены на нефтепродукты должны быть равны внешним минус пошлины. Если на мировых рынках цены падают, то и пошлины должны снижаться, чтобы Россия, к примеру, могла поставлять на внешние рынки, отметил депутат.

«Но при этом внутренние цены должны определяться спросом, предложением и издержками», — добавил он.

Ранее в Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России.

В феврале ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал снижение цен на нефть из-за коронавируса.

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