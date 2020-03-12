Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса
Об этом информирует Independent.
Аналитик заявляет о существовании так называемых «пузырей» на рынках европейской недвижимости, американских акций и других.
«Мы уже находимся на очень позднем этапе в экономическом цикле, и коронавирус, по большому счёту, удар ниже пояса. Но мы уже шли к рецессии до того, как кто-либо слышал о коронавирусе», — заявил он.
Ранее первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв в беседе с радио Sputnik оценил перспективы развития мировой экономики.