Эксперт оценил перспективы развития мировой экономики

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Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв оценил перспективы развития мировой экономики.
Эксперт оценил перспективы развития мировой экономики
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«На мой взгляд, ключевым фактором должно стать то, насколько мировая экономика, экономика крупнейших промышленных стран, прежде всего Китая, выйдет из кризиса, связанного с коронавирусом. Если там производство восстановится, неизбежно поползут вверх и цены на нефть», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если кризис будет развиваться, то не будет и стимулов для того, чтобы нефть росла — потребности станут снижаться, а она будет дешеветь.

Ранее эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства сообщили о повышенной вероятности кризиса в финансовой системе России.

Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о повышении цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, в России.

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