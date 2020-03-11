Эксперт оценил перспективы развития мировой экономики
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- РИА Новости
«На мой взгляд, ключевым фактором должно стать то, насколько мировая экономика, экономика крупнейших промышленных стран, прежде всего Китая, выйдет из кризиса, связанного с коронавирусом. Если там производство восстановится, неизбежно поползут вверх и цены на нефть», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, если кризис будет развиваться, то не будет и стимулов для того, чтобы нефть росла — потребности станут снижаться, а она будет дешеветь.
Ранее эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства сообщили о повышенной вероятности кризиса в финансовой системе России.
Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о повышении цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, в России.