Эксперт оценил перспективы развития мировой экономики

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв оценил перспективы развития мировой экономики.

«На мой взгляд, ключевым фактором должно стать то, насколько мировая экономика, экономика крупнейших промышленных стран, прежде всего Китая, выйдет из кризиса, связанного с коронавирусом. Если там производство восстановится, неизбежно поползут вверх и цены на нефть», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если кризис будет развиваться, то не будет и стимулов для того, чтобы нефть росла — потребности станут снижаться, а она будет дешеветь.

Ранее эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства сообщили о повышенной вероятности кризиса в финансовой системе России.

Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о повышении цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, в России.