Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США.
На 2021 год прогноз составил 12,66 млн баррелей. В 2019 году добыча составила 12,23 млн баррелей в сутки.
Ранее в американском Минэнерго заявили, что Вашингтон намерен противостоять нестабильности, вызванной попытками других государств «манипулировать нефтяными рынками».
9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.