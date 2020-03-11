Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране

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Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки. В феврале прогноз составлял 13,2 млн баррелей в сутки.
Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране
  • Reuters

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США.

На 2021 год прогноз составил 12,66 млн баррелей. В 2019 году добыча составила 12,23 млн баррелей в сутки.

Ранее в американском Минэнерго заявили, что Вашингтон намерен противостоять нестабильности, вызванной попытками других государств «манипулировать нефтяными рынками».

9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.

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