Мировые цены на нефть снизились почти на 4%

Цены на нефть по состоянию на 16:00 мск в среду, 11 марта, снижаются почти на 4%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,43%, составив $33,18 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 3,57% — до $35,89 за баррель.

Утром 10 марта мировые цены на нефть выросли на 7% после обвала на 30% днём ранее из-за отсутствия договорённости по сделке ОПЕК+.

В Минфине отметили, что достаточный объём ликвидных средств ФНБ гарантирует исполнение всех обязательств государства и сохранение макростабильности при устойчиво низких нефтяных ценах.