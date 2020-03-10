Газопровод «Сила Сибири» приостановится на профилактику в марте

Газопровод «Сила Сибири», который был запущен в декабре 2019 года, приостановит работу на профилактику во второй половине марта. Об этом сообщили в «Газпроме».

«Газпром» и CNPC завершают согласование точных дат проведения планово-профилактических работ на газопроводе «Сила Сибири» весной 2020 года. Стороны договорились осуществлять плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью. Сейчас речь идёт о второй половине марта», — приводит сообщение компании ТАСС.

Через газопровод поставляется газ с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке, а также в Китай.

Газопровод берёт начало от Ковыктинского месторождения, затем проходит через Чаяндинское, после чего доходит до Амурского газоперерабатывающего завода и переходит через китайскую границу.

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в церемонии начала поставок газа в Китай 2 декабря.