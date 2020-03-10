Минфин России заявил о возможности обходиться без рынка займов

Заместитель министра финансов России Владимир Колычев заявил, что ведомство имеет возможность в стрессовой ситуации продолжительное время не выходить на рынок займов.

«В принципе, у нас достаточный запас для того, чтобы какое-то продолжительное время при очень стрессовой ситуации не выходить на рынок. Это, естественно, не план, мы хотим, чтобы бумаги были ликвидные, но такая возможность есть», — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что Бюджетный кодекс даёт министерству достаточную гибкость в использовании различных источников для финансирования дефицита бюджета.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов на фоне обрушения цен на нефть и падения курса рубля заявил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.