Минфин России заявил о возможности обходиться без рынка займов
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- РИА Новости
«В принципе, у нас достаточный запас для того, чтобы какое-то продолжительное время при очень стрессовой ситуации не выходить на рынок. Это, естественно, не план, мы хотим, чтобы бумаги были ликвидные, но такая возможность есть», — цитирует его РИА Новости.
Он также отметил, что Бюджетный кодекс даёт министерству достаточную гибкость в использовании различных источников для финансирования дефицита бюджета.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов на фоне обрушения цен на нефть и падения курса рубля заявил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.