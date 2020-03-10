Цена на нефть марки WTI растёт примерно на 10%

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Цены на нефть марок Brent и WTI начали резкий рост.
Цена на нефть марки WTI растёт примерно на 10%
  • AFP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 13:32 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,82% — до $37,3 за баррель,

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 9,28% — до $33,99 за баррель.

Утром 10 марта мировые цены на нефть выросли на 7% после обвала на 30% днём ранее из-за отсутствия договорённости по сделке ОПЕК+.

В Минфине отметили, что достаточный объём ликвидных средств ФНБ гарантирует исполнение всех обязательств государства и сохранение макростабильности при устойчиво низких нефтяных ценах.

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