Нефть марки WTI дорожает на 5%

Рост стоимости нефти марки WTI ускорился и составил 5%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что на 1:58 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает до 31,69 доллара за баррель.

Уточняется, что майский фьючерс нефти марки Brent дешевеет до 33,32 доллара за баррель.

Ранее министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.