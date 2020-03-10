Нефть марки WTI дорожает на 5%

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Рост стоимости нефти марки WTI ускорился и составил 5%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что  на 1:58 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает до 31,69 доллара за баррель.

Уточняется, что майский фьючерс нефти марки Brent дешевеет до 33,32 доллара за баррель.

Ранее министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

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