Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне спадом на 7—22%

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Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) спадом на 7—22%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне спадом на 7—22%
  • Reuters

В том числе стоимость глобальных депозитарных расписок «Роснефти» снизилась на 21,43%, до $4,53, ЛУКОЙЛа — на 22,13%, до $62,98, «Газпрома» — на 17%, до $4,55, «Газпром нефти» — на 16,88%, до $22,9, «Новатэка» — на 19,96%, до $111,5.

Отмечается, что бумаги Сбербанка подешевели на 18,01%, до $10,61, ВТБ — на 11,93%, до $105.

Также сообщается, что стоимость расписок «Норникеля» стала дешевле на 10,81%, до $28,89, «Северстали» — на 7,91%, до $10,94, а НЛМК — на 14,49%, до $14,93.

Ранее бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже открыли торги падением на 9—26%.

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