Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

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Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил, что пять небольших российских нефтяных компаний впервые начали поставлять нефть в Белоруссию.
Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс.

«В соответствии с ранее согласованным графиком поставок начаты поставки нефти на белорусские НПЗ от пяти российских компаний, которые ранее поставки нефти в Беларусь не осуществляли», — заявил он.

По его словам, в марте общий объём поставок от этих компаний составит около 200 тыс. т.

В начале марта белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.

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