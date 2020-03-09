Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил, что пять небольших российских нефтяных компаний впервые начали поставлять нефть в Белоруссию.

Об этом информирует Интерфакс.

«В соответствии с ранее согласованным графиком поставок начаты поставки нефти на белорусские НПЗ от пяти российских компаний, которые ранее поставки нефти в Беларусь не осуществляли», — заявил он.

По его словам, в марте общий объём поставок от этих компаний составит около 200 тыс. т.

В начале марта белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.