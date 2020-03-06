ОПЕК+ может возобновить переговоры в ближайшие недели

Министры ОПЕК+ могут возобновить переговоры в ближайшие недели, поскольку рынок нуждается в дополнительном сокращении добычи, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

«Рынку нужно решение о сокращении добычи. В течение ближайших недель, думаю, мы можем провести консультации и принять новое решение», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, главной причиной, почему сторонам не удалось прийти к соглашению, стала позиция ОПЕК о том, что страны не-ОПЕК обязательно должны участвовать в сокращении.

Как отметил Зангане, нужно время, чтобы все успокоились и снова провели переговоры, возможно, по видеосвязи.

Он также высказал мнение, что ОПЕК+ может достичь нового соглашения до апреля.

На заседании 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделки на нынешних условиях.

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения, зависит от планов компаний.