ОПЕК+ может возобновить переговоры в ближайшие недели

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Министры ОПЕК+ могут возобновить переговоры в ближайшие недели, поскольку рынок нуждается в дополнительном сокращении добычи, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.
ОПЕК+ может возобновить переговоры в ближайшие недели
  • РИА Новости

«Рынку нужно решение о сокращении добычи. В течение ближайших недель, думаю, мы можем провести консультации и принять новое решение», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, главной причиной, почему сторонам не удалось прийти к соглашению, стала позиция ОПЕК о том, что страны не-ОПЕК обязательно должны участвовать в сокращении.

Как отметил Зангане, нужно время, чтобы все успокоились и снова провели переговоры, возможно, по видеосвязи.

Он также высказал мнение, что ОПЕК+ может достичь нового соглашения до апреля. 

На заседании 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделки на нынешних условиях. 

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения, зависит от планов компаний.

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