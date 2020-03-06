В АРБ прокомментировали сообщения о попадании 38 российских банков в группу риска

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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян прокомментировал сообщения о том, что в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций.
В АРБ прокомментировали сообщения о попадании 38 российских банков в группу риска
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik он заявил, что нагнетание негатива вокруг банков не способствует развитию сектора.

«Не называют ни банки, ни критерии, по которым их оценивали», — сказал Тосунян.

Он выразил надежду, что в 2020 году будет ещё более сдержанная политика по отзывам лицензий.

«Надо не отзывать лицензии, а помогать банкам поддерживать бизнес», — пояснил глава АРБ в беседе с НСН.

Согласно данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», в течение ближайших 12 месяцев дефолт может грозить 9,5% действующих банков.

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