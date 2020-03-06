В АРБ прокомментировали сообщения о попадании 38 российских банков в группу риска
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- РИА Новости
В беседе с радио Sputnik он заявил, что нагнетание негатива вокруг банков не способствует развитию сектора.
«Не называют ни банки, ни критерии, по которым их оценивали», — сказал Тосунян.
Он выразил надежду, что в 2020 году будет ещё более сдержанная политика по отзывам лицензий.
«Надо не отзывать лицензии, а помогать банкам поддерживать бизнес», — пояснил глава АРБ в беседе с НСН.
Согласно данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», в течение ближайших 12 месяцев дефолт может грозить 9,5% действующих банков.