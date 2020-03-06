Эксперт оценил перспективы укрепления курса рубля

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Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган прокомментировал перспективы укрепления курса рубля.
Эксперт оценил перспективы укрепления курса рубля
  • Reuters

По его словам, рубль может укрепиться при условии реализации ожиданий в отношении саммита ОПЕК+, а также публикации отчёта по ситуации с занятостью в США.

«Степень давления нацвалюты на конкурентов во многом предопределит глава Минэнерго России Александр Новак. От его умения вести переговоры и от его оценки текущего положения рынка будет зависеть то, к какому в итоге решению придут на саммите ОПЕК+ в Вене», — отметил специалист в беседе с «Российской газетой».

Он уточнил, что в нефтяном картеле готовы к лету сократить добычу, при этом от России и других стран, которые не входят в ОПЕК, также ждут дополнительных ограничений.

По мнению Михаила Когана, на американском рынке труда ожидается сохранение восстановления аппетитов к риску, что при подъёме цен на нефть окажет рублю необходимую поддержку.

Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич прокомментировал возможность стабилизации курса рубля по отношению к доллару и евро.

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