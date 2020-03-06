Эксперт оценил перспективы укрепления курса рубля

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган прокомментировал перспективы укрепления курса рубля.

По его словам, рубль может укрепиться при условии реализации ожиданий в отношении саммита ОПЕК+, а также публикации отчёта по ситуации с занятостью в США.

«Степень давления нацвалюты на конкурентов во многом предопределит глава Минэнерго России Александр Новак. От его умения вести переговоры и от его оценки текущего положения рынка будет зависеть то, к какому в итоге решению придут на саммите ОПЕК+ в Вене», — отметил специалист в беседе с «Российской газетой».

Он уточнил, что в нефтяном картеле готовы к лету сократить добычу, при этом от России и других стран, которые не входят в ОПЕК, также ждут дополнительных ограничений.

По мнению Михаила Когана, на американском рынке труда ожидается сохранение восстановления аппетитов к риску, что при подъёме цен на нефть окажет рублю необходимую поддержку.

Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич прокомментировал возможность стабилизации курса рубля по отношению к доллару и евро.