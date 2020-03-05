В Ростовской области выявили более 50 нелегальных финансовых организаций в 2019 году

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В Ростовской области выявили 51 незаконную финансовую организацию в 2019 году.
В Ростовской области выявили более 50 нелегальных финансовых организаций в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на Южное ГУ Банка России.

41 фирма действовала в качестве нелегального кредитора, ещё шесть оказались финансовыми пирамидами.

«Добросовестные участники рынка работают в рамках законодательства, которое нелегальные кредиторы просто игнорируют», — заявил заместитель управляющего отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Алексей Делибоженков.

Он отметил, что наиболее часто жертвами таких мошенников становятся граждане от 30 до 55 лет. Делибоженков призвал проявлять внимательность и обращаться только к профессиональным кредиторам.

Проверить легальность финансовой организации можно на сайте ЦБ.

Ранее Newstracker.ru сообщал, что в Ставропольском крае пресекли деятельность 49 нелегальных финансовых организаций за год.

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