В Ставропольском крае пресекли деятельность 49 нелегальных финансовых организаций за год
- РИА Новости
Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу Южного главного управления Банка России.
Чаще всего такие фирмы работали в сфере микрокредитования — 42 организации, в том числе ломбарды и частные лица, предлагавшие деньги в долг.
Ещё у двух фирм выявлены признаки финансовых пирамид. Пять оказывали незаконные услуги по автострахованию.
Специалисты советуют проверять, числится ли организация в официальном реестре ЦБ, передаёт pobeda26.ru.
Ранее в ЦБ сообщили о новых схемах привлечения россиян в финансовые пирамиды.