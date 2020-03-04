В Ставропольском крае пресекли деятельность 49 нелегальных финансовых организаций за год

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В Ставропольском крае пресекли деятельность 49 нелегальных финансовых организаций в 2019 году.
В Ставропольском крае пресекли деятельность 49 нелегальных финансовых организаций за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу Южного главного управления Банка России.

Чаще всего такие фирмы работали в сфере микрокредитования — 42 организации, в том числе ломбарды и частные лица, предлагавшие деньги в долг.

Ещё у двух фирм выявлены признаки финансовых пирамид. Пять оказывали незаконные услуги по автострахованию.

Специалисты советуют проверять, числится ли организация в официальном реестре ЦБ, передаёт pobeda26.ru.

Ранее в ЦБ сообщили о новых схемах привлечения россиян в финансовые пирамиды.

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