Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление основного акционера авиаперевозчика — Virgin Atlantic.
«К сожалению, несмотря на усилия всех вовлечённых сторон поддержать авиакомпанию, и не в последнюю очередь сотрудников Flybe, влияние COVID-19 на продажи Flybe означает, что консорциум больше не может брать на себя обязательство продолжать финансовую поддержку», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в результате банкротства более 2 тыс. человек останутся без работы.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о намерении мониторить цены на авиабилеты в связи с ограничением авиасообщения с рядом стран из-за коронавирусной инфекции COVID-19.