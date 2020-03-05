Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление основного акционера авиаперевозчика — Virgin Atlantic.

«К сожалению, несмотря на усилия всех вовлечённых сторон поддержать авиакомпанию, и не в последнюю очередь сотрудников Flybe, влияние COVID-19 на продажи Flybe означает, что консорциум больше не может брать на себя обязательство продолжать финансовую поддержку», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в результате банкротства более 2 тыс. человек останутся без работы.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о намерении мониторить цены на авиабилеты в связи с ограничением авиасообщения с рядом стран из-за коронавирусной инфекции COVID-19.