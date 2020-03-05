ЦБ рассказал о международных резервах России
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Согласно данным регулятора, международные резервы России по состоянию на 28 февраля составляют $570 млрд.
Ранее сообщалось, что запасы монетарного золота в международных резервах России достигли 73 млн унций по состоянию на 1 января 2020 года.
Заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику России в отношении золотовалютных резервов.