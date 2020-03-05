Bloomberg: у Apple возник дефицит смартфонов iPhone на замену

Американская компания Apple сообщила сотрудникам своих розничных магазинов о нехватке предоставляемых на замену смартфонов iPhone.

Об этом Bloomberg пишет со ссылкой на заявления сотрудников Apple Store.

Как уточняет агентство, компания отметила, что в ближайшие две-четыре недели будет наблюдаться нехватка iPhone, которые выдаются покупателю при замене сильно повреждённых устройств.

Вместе с этим некоторые сотрудники магазинов сказали СМИ, что также существует дефицит отдельных комплектующих и запчастей для смартфонов.

По данным автора материала, данная ситуация связана с негативным влиянием коронавирусной инфекции COVID-19 на цепочку поставок товаров и комплектующих компании.

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