Эксперты дали прогноз о среднем курсе рубля

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Экономисты ИК «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец и Андрей Мелащенко дали прогноз динамики курса рубля в связи с ситуацией на мировых рынках из-за коронавируса.
Эксперты дали прогноз о среднем курсе рубля
  • Reuters

Об этом сообщает «Российская газета».

По мнению специалистов, мировые рынки не смогут стабилизироваться, пока ситуация с распространением коронавируса не изменится.

Они полагают, что в марте курс в среднем составит около 66 рублей за доллар, при этом повышенная волатильность в формировании курса российской валюты может сохраняться.

В 2020 году Донец и Мелащенко ожидают среднего курса 65 рублей за доллар при средней цене нефти марки Brent $60 за баррель.

Однако при сохранении цен на нефть на текущем уровне (около $53 за баррель) до конца года, по прогнозам экономистов, курс может повыситься до 68 рублей за доллар.

Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич прокомментировал возможность стабилизации курса рубля по отношению к доллару и евро.

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