Эксперты дали прогноз о среднем курсе рубля
- Reuters
Об этом сообщает «Российская газета».
По мнению специалистов, мировые рынки не смогут стабилизироваться, пока ситуация с распространением коронавируса не изменится.
Они полагают, что в марте курс в среднем составит около 66 рублей за доллар, при этом повышенная волатильность в формировании курса российской валюты может сохраняться.
В 2020 году Донец и Мелащенко ожидают среднего курса 65 рублей за доллар при средней цене нефти марки Brent $60 за баррель.
Однако при сохранении цен на нефть на текущем уровне (около $53 за баррель) до конца года, по прогнозам экономистов, курс может повыситься до 68 рублей за доллар.
Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич прокомментировал возможность стабилизации курса рубля по отношению к доллару и евро.