В Ростовской области рассказали об увеличении товарооборота с Азербайджаном в 2019 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство российского региона.
Двустороннее партнёрство затрагивает инвестиционную, торгово-экономическую и гуманитарную сферы.
Делегация вместе с губернатором Василием Голубевым отправилась в Баку, где в рамках форума «Развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Ростовской областью и Республикой Азербайджан» запланировано подписание ряда конкретных соглашений.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Минске подписали более 15 соглашений о сотрудничестве Удмуртии и Белоруссии.