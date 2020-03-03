В Ростовской области рассказали об увеличении товарооборота с Азербайджаном в 2019 году

Товарооборот между Ростовской областью и Азербайджаном увеличился на 30% в 2019 году и составил $61 млн.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство российского региона.

Двустороннее партнёрство затрагивает инвестиционную, торгово-экономическую и гуманитарную сферы.

Делегация вместе с губернатором Василием Голубевым отправилась в Баку, где в рамках форума «Развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Ростовской областью и Республикой Азербайджан» запланировано подписание ряда конкретных соглашений.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Минске подписали более 15 соглашений о сотрудничестве Удмуртии и Белоруссии.