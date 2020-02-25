В Минске подписали более 15 соглашений о сотрудничестве Удмуртии и Белоруссии

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В Минске заключили более 15 соглашений о сотрудничестве Удмуртии и Белоруссии.
В Минске подписали более 15 соглашений о сотрудничестве Удмуртии и Белоруссии
  • © Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Основой экономики Удмуртии является промышленность. В валовом региональном продукте её доля составляет 47%. Ключевую роль в регионе играют крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса», — заявил первый заместитель председателя республиканского правительства Александр Свинин.

Так, «Буммаш» планирует поставлять в Белоруссию изделия тяжёлого машиностроения, а концерн «Аксион» уже поставляет в республику свою продукцию.

Подписано соглашение между Минским тракторным заводом и Министерством экономики Удмуртии.

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с временным поверенным в делах Израиля в России Яковом Ливне.

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