Секретариат ОПЕК закрыл доступ СМИ к заседаниям 4—6 марта

Секретариат ОПЕК в связи с распространением коронавируса решил не пускать журналистов на министерские встречи, которые пройдут в Вене 4—6 марта. Также ограничено число делегатов ОПЕК и стран, которые не входят в организацию.

«В связи с распространением COVID-19 и после консультаций с соответствующими органами представителям прессы не будет разрешено входить в здание секретариата ОПЕК для освещения встреч ОПЕК и не-ОПЕК», — цитирует соответствующий документ ТАСС.

Как уточнили в организации, принято множество рекомендованных мер предосторожности для «смягчения потенциального риска заражения COVID-19».

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что ОПЕК+ изучает влияние снижения экономической активности из-за коронавируса на рынок нефти, не исключено, что реакция рынка может быть просто паникой.