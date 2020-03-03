Секретариат ОПЕК закрыл доступ СМИ к заседаниям 4—6 марта

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Секретариат ОПЕК в связи с распространением коронавируса решил не пускать журналистов на министерские встречи, которые пройдут в Вене 4—6 марта. Также ограничено число делегатов ОПЕК и стран, которые не входят в организацию.
Секретариат ОПЕК закрыл доступ СМИ к заседаниям 4—6 марта
  • Reuters

«В связи с распространением COVID-19 и после консультаций с соответствующими органами представителям прессы не будет разрешено входить в здание секретариата ОПЕК для освещения встреч ОПЕК и не-ОПЕК», — цитирует соответствующий документ ТАСС.

Как уточнили в организации, принято множество рекомендованных мер предосторожности для «смягчения потенциального риска заражения COVID-19».

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что ОПЕК+ изучает влияние снижения экономической активности из-за коронавируса на рынок нефти, не исключено, что реакция рынка может быть просто паникой.

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