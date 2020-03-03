Цена на нефть марки Brent растёт более чем на 3%
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Отмечается, что по состоянию на 14:04 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,31% — до $53,62 за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 3,7%, до $48,49 за баррель.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики.
27 февраля президент фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал причины интереса США к поставкам российской нефти в 2019 году.