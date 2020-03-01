Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

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Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики. Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках.
Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

На совещании также присутствовали первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Максим Орешкин и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, Россия должна быть готовой к самым разным сценариям на рынке нефти.

«Но хочу подчеркнуть: для российского бюджета, для российской экономики текущий уровень цен является приемлемым», — цитирует президента Интерфакс.

Также, как передаёт ТАСС, Путин заявил, что «прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года».

28 февраля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $49 за баррель впервые с июля 2017 года.

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