Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России
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- РИА Новости
На совещании также присутствовали первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Максим Орешкин и глава «Роснефти» Игорь Сечин.
По его словам, Россия должна быть готовой к самым разным сценариям на рынке нефти.
«Но хочу подчеркнуть: для российского бюджета, для российской экономики текущий уровень цен является приемлемым», — цитирует президента Интерфакс.
Также, как передаёт ТАСС, Путин заявил, что «прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года».
28 февраля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $49 за баррель впервые с июля 2017 года.