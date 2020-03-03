Вице-премьер Крыма: подготовленные к ЯМЭФ соглашения будут подписаны
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на вице-премьера, министра финансов Крыма Ирину Кивико.
«Данная ситуация никак не отразится на инвестиционной политике нашей республики, продолжаем работу с инвесторами в обычном режиме», — сказала она.
ЯМЭФ перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Республики Крым сообщало о подготовке к ЯМЭФ-2020.