Вице-премьер Крыма: подготовленные к ЯМЭФ соглашения будут подписаны

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Соглашения и контракты, подготовленные к Ялтинскому международному экономическому форуму, будут подписаны.
Вице-премьер Крыма: подготовленные к ЯМЭФ соглашения будут подписаны
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на вице-премьера, министра финансов Крыма Ирину Кивико.

«Данная ситуация никак не отразится на инвестиционной политике нашей республики, продолжаем работу с инвесторами в обычном режиме», — сказала она.

ЯМЭФ перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Республики Крым сообщало о подготовке к ЯМЭФ-2020.

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