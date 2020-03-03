Вице-премьер Крыма: подготовленные к ЯМЭФ соглашения будут подписаны

Соглашения и контракты, подготовленные к Ялтинскому международному экономическому форуму, будут подписаны.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на вице-премьера, министра финансов Крыма Ирину Кивико.

«Данная ситуация никак не отразится на инвестиционной политике нашей республики, продолжаем работу с инвесторами в обычном режиме», — сказала она.

ЯМЭФ перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Республики Крым сообщало о подготовке к ЯМЭФ-2020.