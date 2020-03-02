Эксперт назвал два вида шоков для российской экономики из-за коронавируса

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС кандидат экономических наук Павел Грибов рассказал о двух видах шоков, которые необходимо учитывать в новых сценарных условиях по экономике России из-за коронавируса.

«В первую очередь это наблюдающееся снижение цен на нефть на мировых биржах. Оно связано с резким сокращением потребления нефтепродуктов в Китае и значительным сокращением объёмов авиаперевозок. Однако пока для России падение цены барреля комфортно и не критично», — пояснил специалист в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Грибов добавил, что вторым направлением является приостановка поставок сырья, материалов и комплектующих из Китая.

По его словам, в условиях отсутствия поставок повышается риск банкротства множества российских предприятий.

Специалист предположил, что правительство учтёт этот риск и купирует его созданием специального фонда льготного кредитования для заводов и фабрик, попавших в сложную ситуацию.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству при составлении бюджета учесть все риски, в том числе те, которые связаны с влиянием COVID-19 на мировую экономику.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал снижение цен на нефть из-за коронавируса.