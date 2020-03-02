В Совфеде прокомментировали ситуацию с выдачей кредитных карт российскими банками

Член Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал ситуацию с выдачей кредитных карт российскими банками.

«Я думаю, что это абсолютно рабочая ситуация, связанная, возможно, с падением интереса к банковским процедурам, не более того. И определённым насыщением на рынке всем тем, что мы называем «электронным банком», — цитирует сенатора Inforeactor.

По его мнению, рано делать какие-то выводы.

Со своей стороны, руководитель Центра НИФИ, профессор Финансового университета Игорь Варьяш в беседе с «Вечерней Москвой» напомнил, что ограничения в выдаче карт исходят от населения, а не от банков.

«В начале 2020 года Центробанк ввёл некоторые ограничения, они касаются облегчения в получении кредитных карт. Резко возросла возможность брать ипотечные и потребительские кредиты, потребность в картах немного уменьшилась», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.