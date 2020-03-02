В АРБ оценили ситуацию с выдачей кредитных карт в России
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- РИА Новости
«Спрос на кредитки уменьшается, потому что сейчас есть много альтернативных способов обслуживания клиентов, например интернет-банкинг», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, это просто переориентация на другие формы обслуживания.
Ранее сообщалось, что в количественном выражении число выданных за первый месяц года карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук).
В 2019 году руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с Nation News оценил предложение внести поправки в действующее законодательство, позволяющие блокировать банковскую карту получателя при подозрительных транзакциях для борьбы с мошенниками.