В АРБ оценили ситуацию с выдачей кредитных карт в России

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян прокомментировал сообщение о том, что количество выданных в России кредитных карт в январе 2020-го снизилось впервые с 2015 года.

«Спрос на кредитки уменьшается, потому что сейчас есть много альтернативных способов обслуживания клиентов, например интернет-банкинг», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, это просто переориентация на другие формы обслуживания.

Ранее сообщалось, что в количественном выражении число выданных за первый месяц года карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук).

В 2019 году руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с Nation News оценил предложение внести поправки в действующее законодательство, позволяющие блокировать банковскую карту получателя при подозрительных транзакциях для борьбы с мошенниками.