Путин заявил о способности России сохранить экономическую стабильность

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что накопленные резервы России являются достаточными для сохранения стабильности в стране даже в случае ухудшения ситуации в мировой экономике.
Путин заявил о способности России сохранить экономическую стабильность
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

«Наши накопленные резервы, в том числе Фонд национального благосостояния, достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике», — приводит его слова РИА Новости.

Президент также отметил, что негативные последствия для мировой экономики «уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мировых хозяйственных связей, практически все государства».

Путин добавил, что необходимо изучить непосредственно экономическое влияние вспышки инфекции для дальнейшего реагирования.

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