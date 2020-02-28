Эксперт прокомментировал продажу Россией золота в Британию на рекордные $5 млрд
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- РИА Новости
В беседе с ФАН он пояснил, что золото — очевидный актив, который закупают, если ожидают нестабильности в экономике.
«Подразумевается, что другие активы могут упасть в цене — нефть и недвижимость. Тогда все вкладываются в золото, потому что это безопасный актив на период сложностей. Как минимум Великобритания предполагала, что будут какие-то возможные проблемы, связанные с брекситом», — сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что в физическом выражении экспорт Россией золота в Британию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.
Президент фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал причины интереса США к поставкам российской нефти в 2019 году.