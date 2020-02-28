В Подмосковье рассказали о мерах поддержки социального бизнеса

Приём заявок от социальных предпринимателей Московской области для участия в программах государственной поддержки начнётся 1 марта.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций и инноваций.

Как заявил зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов, бизнес в социальной сфере входит в число приоритетных направлений поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках соответствующего нацпроекта.

По его словам, получение статуса «социальное предприятие» открывает новые возможности за счёт большого пакета мер господдержки, среди которых субсидирование отдельных видов расходов, льготное финансирование и льготное микрокредитование.

«Поэтому мы рекомендуем предпринимателям внимательно изучить условия получения этого статуса и подать документы. Заявления на включение в перечень социальных предприятий Московской области в 2020 году можно будет подать до 15 мая», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области на развитие бизнеса выделят 1 млрд рублей.