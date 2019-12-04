В Курганской области на развитие бизнеса выделят 1 млрд рублей

В Департаменте экономического развития Курганской области сообщили, что предприниматели региона получат 1 млрд рублей из бюджета на развитие малого и среднего бизнеса, передаёт URA.RU.

«Общее финансирование с 2019 по 2024 год запланировано в размере 1,68 млрд рублей, в том числе в этом году — 1,03 млрд рублей (больше в 20 раз, чем в 2018 году). Через пять лет доля субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте должна составить не менее 37%», — уточнили представители департамента.

Большая часть средств пойдёт на создание индустриальных парков, содействие экспорту, помощь в получении документов и обучение в сфере IT-технологий.

Ранее Newsnn.ru сообщал, что в Нижегородской области планируют выделить 96 млн рублей на софинансирование районных программ поддержки предпринимательства.