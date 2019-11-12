В Нижегородской области выделят 96 млн рублей на софинансирование районных программ поддержки бизнеса

В Нижегородской области планируют выделить 96 млн рублей на софинансирование районных программ поддержки предпринимательства, сообщает Newsnn.ru.

Об этом заявил глава региона Глеб Никитин по итогам форума «Мой бизнес».

По его словам, развитие предпринимательства в муниципалитетах поможет насытить рынок местными товарами и услугами, создать активную конкурентную среду и увеличить число рабочих мест.

Благодаря софинансированию программ из регионального бюджета количество получателей поддержки вырастет до более чем 300 малых и средних предприятий.

«Сейчас среди районов области проводится конкурсный отбор, на котором они представляют свои программы поддержки бизнеса», — сказал Никитин.

Он добавил, что программы могут предусматривать разные инструменты поддержки, в том числе гранты на создание собственного дела, возмещение затрат на покупку оборудования, погашение части процентной ставки по кредитам на инвестиционные проекты.

Ранее, как сообщал Newinform, власти Санкт-Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса.