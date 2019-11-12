В Нижегородской области выделят 96 млн рублей на софинансирование районных программ поддержки бизнеса

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В Нижегородской области планируют выделить 96 млн рублей на софинансирование районных программ поддержки предпринимательства, сообщает Newsnn.ru.
В Нижегородской области выделят 96 млн рублей на софинансирование районных программ поддержки бизнеса
  • Pixabay

Об этом заявил глава региона Глеб Никитин по итогам форума «Мой бизнес».

По его словам, развитие предпринимательства в муниципалитетах поможет насытить рынок местными товарами и услугами, создать активную конкурентную среду и увеличить число рабочих мест.

Благодаря софинансированию программ из регионального бюджета количество получателей поддержки вырастет до более чем 300 малых и средних предприятий.

«Сейчас среди районов области проводится конкурсный отбор, на котором они представляют свои программы поддержки бизнеса», — сказал Никитин.

Он добавил, что программы могут предусматривать разные инструменты поддержки, в том числе гранты на создание собственного дела, возмещение затрат на покупку оборудования, погашение части процентной ставки по кредитам на инвестиционные проекты.

Ранее, как сообщал Newinform, власти Санкт-Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса.

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