Российский рынок акций показал сильнейшее с апреля 2018 года падение

Российский рынок акций в ходе закрытия торгов 27 февраля показал снижение на 3,4—5% на фоне рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. Такое падение зафиксировано впервые с апреля 2018 года, когда США ввели очередные антироссийские санкции.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные торгов Московской биржи.

Указывается, что индекс Мосбиржи на закрытии торгов снизился на 3,37%, составив 2915,84 пункта, а индекс РТС показал снижение на 5,13% — до 1386,2 пункта.

В ноябре 2019 года индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов, обновив исторический максимум.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил снижение цен на нефть из-за коронавируса COVID-2019.