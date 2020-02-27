Российский рынок акций показал сильнейшее с апреля 2018 года падение
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные торгов Московской биржи.
Указывается, что индекс Мосбиржи на закрытии торгов снизился на 3,37%, составив 2915,84 пункта, а индекс РТС показал снижение на 5,13% — до 1386,2 пункта.
В ноябре 2019 года индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов, обновив исторический максимум.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил снижение цен на нефть из-за коронавируса COVID-2019.